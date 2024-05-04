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Британська розвідка спрогнозувала втрати російської армії в найближчі місяці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка спрогнозувала втрати російської армії в найближчі місяці
Середньодобова кількість втрат росіян убитими й пораненими в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на середньому рівні поточного року – 899 втрат за добу
фото: Reuters

Кремль повністю адаптував свою армію до ведення війни на виснаження

У найближчі два місяці в російській армії зростуть втрати на війні проти України. Про це йдеться в новому звіті міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники звернули увагу, що середньодобова кількість втрат росіян убитими й пораненими в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на середньому рівні поточного року – 899 втрат за добу.

«Імовірно, що кількість втрат Росії знову зросте протягом наступних двох місяців, оскільки вони відновлять спеціальні наступальні операції на сході України. Це станеться після незначного зниження темпів операцій в останні два місяці після падіння Авдіївки», – прогнозує розвідка Британії.

За оцінками розвідників, цілком імовірно, що Кремль повністю адаптував свою армію до ведення війни на виснаження, у якій покладається на кількість, а не на якість.

«Ця тенденція, ймовірно, триватиме протягом усієї війни в Україні та матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії», – підсумувала британська розвідка.

Нагадаємо, що, за останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила на війні приблизно 473400 осіб особового складу. Зокрема, за останню добу ‒ 1260 осіб.

Нині триває 801-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом 3 травня відбулося 119 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 27 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка й Андріївка на Донеччині.

Теги: війна фронт втрати британська розвідка

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