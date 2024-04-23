Посилення ЗСУ на всіх ключових ділянках фронту. Зеленський провів розмову з Сирським

Зеленський наголосив, що особливого підсилення потребують військові на Донеччині

Збройні сили України отримають посилять на всіх ключових точках фронту. Особливо це стосується Донецької області. Про це повідомив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, сьогодні він говорив із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським про можливості посилення українських воїнів на ключових точках фронту.

«І особлива увага зараз – Донецькій області», – сказав він.

Крім того, Зеленський подякував Британії за новий пакет допомоги.

«Пів мільярда фунтів. Деталі ми обговорили з прем’єр-міністром Сунаком, і головне – вчасно поставити зброю в Україну. Ракети – саме такі, які потрібні. Бронетехніку, яку очікують на фронті. ППО. А також катери для захисту нашої економічної безпеки в Чорному морі», – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, можливість росіян здійснити наступ на північний захід від Авдіївки стає малоймовірною, через прибуття допомоги США та інших країн Заходу на лінію фронту.

Зокрема, під час майбутнього літнього наступу окупанти, можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей.

До слова, триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотирьох ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.