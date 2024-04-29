ISW спрогнозував, які чотири міста окупанти хочуть захопити

Російські війська можуть ухвалити рішення про наступ на північ від свого тактичного прориву в районі Очеретине трасою Н-20

Примітно, що противник уже тривалий час прагне взяти під свій контроль чотири великих міста на Донеччині

Російські окупанти продовжують спроби стабілізувати виступ лінії фронту на північний захід від міста Авдіївка на Донеччині. Тепер противник може думати про те, куди піти далі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 29 квітня.

За даними аналітиків, командування російських загарбників може прийняти рішення наступати на захід до міста Покровськ або ж спробувати пройти на північ для додаткових штурмів населеного пункту Часів Яр на Донбасі.

Українські офіційні особи, зокрема Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, називали Покровськ оперативною цiллю окупантів після Авдіївки. Водночас існує й альтернативний сценарій.

«Російські війська можуть ухвалити рішення про наступ на північ від свого тактичного прориву в районі Очеретине трасою Н-20 (Донецьк-Костянтинівка), щоб чинити тиск на українські сили, що обороняються в районі Торецька, та, можливо, на оперативний тил української оборони на захід від Часовго Яру», – ідеться в повідомленні.

Примітно, що противник уже тривалий час прагне взяти під свій контроль чотири великих міста на Донеччині – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Сам Часів Яр для ЗС РФ має лише оперативне значення, адже дасть змогу отримати плацдарм для подальших наступальних операцій щодо Дружківки та Костянтинівки.

Окремо аналітики додали, що тактичне просування ворожих військ сьогодні становить близько 20 км на південний захід від Торецька, близько 18 км на південь від наступного великого населеного пункту Олександро-Калинове і до 28 км на південь від Костянтинівки.

«Підйом трасою H-20 буде серйозним і не швидким. Однак російське командування може ухвалити рішення продовжити наступ на захід у бік Покровська, оскільки там може бути більше можливостей для тактичного досягнення, ніж на півночі, а також через заклопотаність Росії досягненням західних кордонів Донецької області», – підсумували в ISW.

Триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.