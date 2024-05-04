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Втрати ворога станом на 4 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 4 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 801-й день повномасштабної війни РФ
фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія ліквідувала понад 1200 загарбників за минулу добу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 4 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 473400 (+1260) осіб;
  • танків ‒ 7366 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27) од.;
  • артилерійських систем – 12148 (+46) од.;
  • РСЗВ – 1055 (+2) од.;
  • засоби ППО ‒ 788 (+2) од.;
  • літаків – 348 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 325 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31);
  • крилаті ракети ‒ 2127 (+1);
  • кораблі / катери ‒ 26 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2001 (+8).
Втрати ворога станом на 4 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 4 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 травня

У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – дев’ять суден, з них три рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – два судна, з них два – продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Втрати ворожого флоту станом на 4 травня 2024 року
Втрати ворожого флоту станом на 4 травня 2024 року
інфографіка: Військово-морські сили ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 4 травня противник атакував 13-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски здійснювались із Білгородської області РФ.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.

Втрати авіаційних систем ворога за добу
Втрати авіаційних систем ворога за добу
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 801-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом 3 травня відбулося 119 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 27 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка й Андріївка на Донеччині.

Теги: війна Генштаб фронт втрати

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