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Прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті (відео)
фото ілюстративне

Прикордонники зазначають, що тактика росіян у Бахмуті дещо змінилася

У Бахмуті Донецької області бойові дії перемістилася до центру міста. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

Бійці прикордонної служби показали, як рятують своїх побратимів, які потрапили в оточення у Бахмуті. Захисникам вдалося не лише визволити бійців, але й врятувати одного з поранених.

Прикордонники зазначають, що тактика росіян у Бахмуті дещо змінилася. Замість завербованих в'язнів ПВК «Вагнера» у бій почали кидати професійних та досвідчених бойовиків. «Бої за Бахмут перемістилися в центральну частину міста. Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені метри. Жодних ознак «снарядного голоду», про який раніше заявляли в ПВК «Вагнер», тут не помічають. Натомість відзначають зміни серед особового складу ворога», – йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, разом з іншими силами оборони прикордонники «полюють» за ворожою авіацією, «вітають» російських загарбників з останнім снігом та рятують побратимів.

Нагадаємо, триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: прикордонники Telegram ПВК Вагнера Бахмут

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