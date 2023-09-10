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Буданов: Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Буданов: Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку
Кирило Буданов зазначив, що наступ українських військ продовжиться і взимку, навіть якщо наступати буде складніше
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Головний розвідник Буданов зазначив, що зараз контрнаступ України гальмує щільна концентрація російських мін

Контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє Reuters.

«Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Бойові дії будуть продовжені. Контрнаступ триватиме», – заявив керівник ГУР.

За його словами, контрнаступ відбувається на кількох напрямках, при цьому він визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описав ситуацію як складну.

На його думку, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ ЗСУ – це дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що українські захисники просуваються вперед у Донецькій та Запорізькій областях. Аналітики зазначають, що українські сили здійснили підтверджені просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області, а також – заявлене просування на південь від Бахмута 9 вересня.

Теги: контрнаступ Кирило Буданов зима

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