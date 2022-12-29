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Буданов пояснив, чому українські війська не просуваються на фронті

Юрій Лящук
glavcom.ua
Буданов пояснив, чому українські війська не просуваються на фронті
ЗСУ чекають на нові постачання озброєнь
фото з відкритих джерел

Буданов переконаний, що українській армії на багатьох напрямках, як і раніше, не вистачає ресурсів для подальшого просування вперед

Битва в Україні зараз зупинилася: ні Україні, ні Росії не вдається здійснити значних проривів, вважає керівник головного управління розвідки українського генштабу Кирило Буданов. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє ВВС.

За його словами, «ситуація просто підвисла. Руху немає».

Після того, як Збройні сили України у листопаді звільнили Херсон, основні бойові дії розгортаються в районі Бахмута у Донецькій області.

На решті ділянках фронту російські війська в основному займають оборонні позиції, а настання зими та нестача наступальних озброєнь змусили українські сили знизити інтенсивність наземних операцій уздовж лінії зіткнення, що розтягнулася приблизно на 1000 км.

На думку Буданова, Росія зараз «у повному безвиході», зазнає збитків, і Кремль вже вирішив оголосити про чергову хвилю мобілізації. Однак, додає він, українській армії на багатьох напрямках, як і раніше, не вистачає ресурсів для подальшого просування вперед.

«Ми не можемо завдати їм поразки на всіх напрямках у повному обсязі. Але і вони теж не можуть. Ми дуже сильно чекаємо на нові постачання озброєнь, а також надходження більш просунутих типів озброєння», – сказав Буданов.

Нагадаємо, 28 грудня Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті.

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Теги: допомога ЗСУ росія війна контрнаступ ЗСУ Кирило Буданов зброя

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