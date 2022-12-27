Карта Буданова з розчленованою Росією добряче налякала пропагандистів Путіна (відео)

У росіян чергова істерика: розподіл на карті прирівняли до «смертельної небезпеки» для РФ

Російські пропагандисти стривожилися через карту з розчленованою Росією, яка висить у кабінеті очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. У програмі Ольги Скабєєвої карту назвали «смертельно небезпечною річчю».

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В етері федерального телеканалу заявили, що ЗСУ готують нищівний удар по російських силах і цьому сприяє Захід. Далі у програмі великим планом показали карту РФ в кабінеті Буданова і заявили, що такою буде Росія у разі поразки.

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«Ось ця карта, яку повісив собі Буданов... Так буде розділена Росія. Ось до цього вони нас готують. Тому такий поділ – це смертельно небезпечна річ, і про це забувати не можна», – обурився «експерт», запрошений на шоу Скабєєвої.

На мапі Курська і Бєлгородська області були домальовані до України, Калінінградська – до ФРН, Карелія і північний захід – до Фінляндії, а Курильські острови – до Японії.

Окрім того, рупори Кремля засмучені тим фактом, що Збройні сили України вже зараз готові провести повномасштабний контрнаступ і «розгромити» окупантів, у той час, як армія Росії не здатна буде на наступальні дії як мінімум до літа.

Нагадаємо, пропагандисти Путіна погрожують новими ударами по критичній інфраструктурі України.

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Напередодні Буданов висміяв головну лякалку Путіна. Кремлівський диктатор уже два роки тільки й веде розмови про новий вид ракет, проте ядерні погрози та заяви про ракети «Сармат» так і закінчуються на словах.

До слова, воєначальник запевнив у поверненні усіх втрачених територій, а також уточнив прогноз на 2023 рік щодо деокупації Криму.