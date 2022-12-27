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Карта Буданова з розчленованою Росією добряче налякала пропагандистів Путіна (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Карта Буданова з розчленованою Росією добряче налякала пропагандистів Путіна (відео)
На карті Росії Бєлгородська і Курська області позначені як українська територія
фото з відкритих джерел

У росіян чергова істерика: розподіл на карті прирівняли до «смертельної небезпеки» для РФ

Російські пропагандисти стривожилися через карту з розчленованою Росією, яка висить у кабінеті очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. У програмі Ольги Скабєєвої карту назвали «смертельно небезпечною річчю».

В етері федерального телеканалу заявили, що ЗСУ готують нищівний удар по російських силах і цьому сприяє Захід. Далі у програмі великим планом показали карту РФ в кабінеті Буданова і заявили, що такою буде Росія у разі поразки.  

«Ось ця карта, яку повісив собі Буданов... Так буде розділена Росія. Ось до цього вони нас готують. Тому такий поділ – це смертельно небезпечна річ, і про це забувати не можна», – обурився «експерт», запрошений на шоу Скабєєвої.

На мапі Курська і Бєлгородська області були домальовані до України, Калінінградська – до ФРН, Карелія і північний захід – до Фінляндії, а Курильські острови – до Японії.

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Окрім того, рупори Кремля засмучені тим фактом, що Збройні сили України вже зараз готові провести повномасштабний контрнаступ і «розгромити» окупантів, у той час, як армія Росії не здатна буде на наступальні дії як мінімум до літа.

Нагадаємо, пропагандисти Путіна погрожують новими ударами по критичній інфраструктурі України.

Напередодні Буданов висміяв головну лякалку Путіна. Кремлівський диктатор уже два роки тільки й веде розмови про новий вид ракет, проте ядерні погрози та заяви про ракети «Сармат» так і закінчуються на словах.

До слова, воєначальник запевнив у поверненні усіх втрачених територій, а також уточнив прогноз на 2023 рік щодо деокупації Криму.

Читайте також: Жах в очах Скабеєвої. До чого пропагандисти готують росіян
Теги: росія Ольга Скабєєва Кирило Буданов

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Політика

Карта Буданова з розчленованою Росією добряче налякала пропагандистів Путіна (відео)
Карта Буданова з розчленованою Росією добряче налякала пропагандистів Путіна (відео)
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