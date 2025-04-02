Буде хмарно і дощитиме: прогноз погоди на 2 квітня

Вранці та вдень у центральних та південних областях країни місцями туман

У середу, 2 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. У декількох областях очікуються опади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

2 квітня погоду в Україні продовжуватиме визначати поле зниженого атмосферного тиску; на західні, північні, Вінницьку і Черкаську області впливатиме атмосферний фронт, там пройде невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень у північно-західній частині та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 14-19°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла.

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Також синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

Зазначимо, що 5-6 квітня в Україні прогнозується відчутне зниження температури. Воно може протриматися до 9 квітня.

«Це зниження, яке очікуємо на вихідних, до 9 квітня, скоріше за все, протримається, такі невисокі температурні показники. І вже певне зрушення у більш весняні температури буде після 9 квітня», – сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.