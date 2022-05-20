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    Російські окупанти вдарили по Одещині чотирма ракетами

    Росія гатить ракетами по цивільних об'єктах України - Російські окупанти вдарили по Одещині чотирма ракетами
    Росія гатить ракетами по цивільних об'єктах України
    фото з відкритих джерел

    Одна з російських ракет влучила у вбиральню на пляжі під Одесою

    У результаті ракетного удару по об'єкту інфраструктури на Одещині травмованих і загиблих немає. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    Загалом, за його словами, 20 травня російські війська нанесли удари по Одещині чотирма ракетами.

    Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Щоправда, ворожа ракета влучила у вбиральню.

    Увечері 20 травня в різних районах Одеси пролунали потужні вибухи.

    Повідомлялося, що російська ракета влучила в один з об'єктів інфраструктури Одещини, внаслідок чого спалахнула пожежа.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Російські окупанти вдарили по Одещині чотирма ракетами