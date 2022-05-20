Масове вбивство мирних жителів у Маріупольському театрі: окупанти знищили докази

Рашисти не допустили маріупольців до розбору завалів Драмтеатру

Загиблих у Драмтеатрі рашисти поховали у братської могилі в Мангуші

Сьогодні, 20 травня, російські окупанти завершили розбір завалів Драматичного театру в Маріуполі, на який вони скинули бомбу. Рашисти вивезли тіла загиблих і поховали в братській могилі в Мангуші. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Техніку прибрано, зону відкрито. Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі. Загиблих поховано під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші», – написав він у Telegram.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі росіяни не пускають місцевих розбирати завали розбомбленого драматичного театру й приховано вивозять звідти тіла загиблих.

За даними розслідувачів, росіяни вбили близько 600 людей у театрі Маріуполя.

Нагадаємо, 16 березня російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

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