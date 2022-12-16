Частина Полтавщини і Харків без світла

Електроенергія зникла після ракетної атаки російських терористів

У різних районах Полтавщини зникла електроенергія. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі.

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«У Полтавській області працюють сили ППО», – повідомив голова ОВА Лунін.

Крім того, Харків повністю знеструмлений через російські атаки, роботу метрополітену призупинено, повідомили у пресслужбі метрополітену.

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Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі Харківщини, можливі перебої зі світлом.

Як раніше повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, були влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Як наслідок, можливі перебої із електропостачанням. "Попередньо - без постраждалих", – додав він..

Окупанти у п’ятницю завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини.

До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.