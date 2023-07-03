ЗСУ ліквідували командира кадирівського загону «Ахмат»

Російський полковник-окупант Євген Пісарєнко загинув під час «виконання бойового завдання»

Українські військові ліквідували командира одного із загонів спецпідрозділу Кадирова «Ахмат» – полковника Євгена Пісарєнка. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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Як стало відомо, українські військові знищили командира одного із загонів спецпідрозділу «Ахмат». Більше деталей Анатолій Штефан не надає, проте російські ЗМІ пишуть, що Пісарєнко добровільно вирішив взяти участь у війні, яку розв’язала РФ.

Загинув окупант під час «виконання бойового завдання».

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Відомо, що в спецпідрозділі «Ахмат» Пісарєнко був командиром одного із загонів, до цього служив у Ставрополі, у ОМОНі – там він і отримав звання полковника.

Нагадаємо, що українські військові 12 червня ліквідували у Запорізькій області начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева. Окупант загинув унаслідок ракетної атаки.

Раніше ЗСУ ліквідували сценариста російського шоу «Уральські пельмені», який пішов на війну.