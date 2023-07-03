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ЗСУ ліквідували командира кадирівського загону «Ахмат»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували командира кадирівського загону «Ахмат»
Українські військові знищили командира одного із загонів спецпідрозділу «Ахмат» Євгена Пісарєнка
фото: Telegram a_shtirlitz

Російський полковник-окупант Євген Пісарєнко загинув під час «виконання бойового завдання»

Українські військові ліквідували командира одного із загонів спецпідрозділу Кадирова «Ахмат» – полковника Євгена Пісарєнка. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Як стало відомо, українські військові знищили командира одного із загонів спецпідрозділу «Ахмат». Більше деталей Анатолій Штефан не надає, проте російські ЗМІ пишуть, що Пісарєнко добровільно вирішив взяти участь у війні, яку розв’язала РФ.

Загинув окупант під час «виконання бойового завдання».

Відомо, що в спецпідрозділі «Ахмат» Пісарєнко був командиром одного із загонів, до цього служив у Ставрополі, у ОМОНі – там він і отримав звання полковника.

Нагадаємо, що українські військові 12 червня ліквідували у Запорізькій області начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева. Окупант загинув унаслідок ракетної атаки.

Раніше ЗСУ ліквідували сценариста російського шоу «Уральські пельмені», який пішов на війну.

Теги: окупанти ЗСУ Рамзан Кадиров

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