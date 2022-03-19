Чехія переносить дипломатичні установи в Ужгород

Ужгородська влада виділила тимчасове приміщення для чеських дипломатів

18 березня до Ужгорода з робочою поїздкою прибули заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Мартін Смолек, заступник посла ЧР в Україні Іржі Преклік та генеральний консул ЧР у Львові Давід Нови.

Метою візиту чеських дипломатів стало питання постійного розташування в Ужгороді генеральногоконсульства ЧР та тимчасового розташування в обласному центрі Закарпаття Посольства Чеської Республіки. Про це повідомляє Закарпатьска облрада.

Було оглянуто одну з будівель, яка може слугувати тимчасовим помешканням для дипломатичних установ чеських дипломатів.

Чеські дипломати разом з головою облради також домовилися про подальшу гуманітарну підтримку України та відвідали пункти проживання й харчування тимчасово переміщених українців в Ужгороді.

Нагадаємо, у четвер чеський прем'єр-міністр Петро Фіала повідомив, що приблизно 270 тис. біженців з України приїхали до Чехії, і у влади вже закінчуються ресурси, щоб без проблем прийняти всіх охочих залишитися в країні.

Мерія району Прага-6 чеської столиці внесла пропозицію використати частину порожніх будівель у комплексі посольства РФ для потреб українських біженців.

даємо, Японія спростила в’їзд біженцям з України.