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ЗСУ знищили російський вертоліт вартістю $16 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили російський вертоліт вартістю $16 млн
Ка-52 обладнаний радарною системою «Арбалет»
фото ілюстративне

Ка-52 здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою

Українські військові 12 червня знищили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Слава Україні!», – йдеться в повідомленні.

Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 млн дол.

Ка-52 («Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. 

Ка-52 обладнаний радарною системою «Арбалет». Вертоліт має броньовану капсулу для екіпажу. Катапультування капсули можливе на висотах від 0 до 4100 м. Ведення вогню і керування вертольотом (в тому числі одночасне) може здійснювати будь-який із пілотів.

Нагадаємо, триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. Минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Теги: ЗСУ окупанти війна вертоліт

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