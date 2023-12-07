На Прикарпатті знайдено тіло новонародженої дитини

Поліція просить всіх, хто хоть щось знає про цей випадок, повідомити їм

Тіло дитини направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті

Житель села Кропивник, що на Івано-Франківщині, знайшов на вулиці тіло новонародженої дитини. Правоохоронці розшукують матір дитини. Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

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«Тіло немовляти виявили в Калуському районі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють всі обставини смерті дитини», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 грудня на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця села Кропивник. Чоловік повідомив, що поблизу свого будинку виявив тіло новонародженої дитини. На місце одразу виїхали керівництво, слідчі обласної поліції, співробітники Калуського відділу поліції, ювенальні поліцейські та всі профільні служби.

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«Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, вилучили речові докази. Тіло дитини направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті, призначено ще ряд інших експертиз», – додали поліцейські.

Поліція Прикарпаття звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про обставини цієї події.

«Телефонуйте за номером «102». Анонімність гарантуємо», – наголосили у пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно у Київському водосховищі знайшли тіло семирічної дитини.