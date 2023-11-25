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Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів: є поранена

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів: є поранена
фото: поліція Чернігівської області

Внаслідок обстрілу цивільна жінка отримала поранення

25 листопада російські окупанти обстріляли прикордонну Семенівську громаду Чернігівщини, унаслідок чого поранено цивільну жінку. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Сьогодні росіяни вкотре гатили з мінометів по мирному селу у прикордонній Семенівській громаді. Місцева мешканка в цей час поралася у дворі по господарству і потрапила під ворожий вогонь, – йдеться у повідомленні.

Семенівські поліцейські одразу кинулися на допомогу і службовою автівкою вивезли поранену в лікарню, де їй надали необхідну допомогу.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Триває 640-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 75 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 74 знищено нашими захисниками. 

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Теги: окупанти Чернігівщина поліція жінка ворог росіяни

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