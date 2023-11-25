Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів: є поранена

Внаслідок обстрілу цивільна жінка отримала поранення

25 листопада російські окупанти обстріляли прикордонну Семенівську громаду Чернігівщини, унаслідок чого поранено цивільну жінку. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

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Сьогодні росіяни вкотре гатили з мінометів по мирному селу у прикордонній Семенівській громаді. Місцева мешканка в цей час поралася у дворі по господарству і потрапила під ворожий вогонь, – йдеться у повідомленні.

Семенівські поліцейські одразу кинулися на допомогу і службовою автівкою вивезли поранену в лікарню, де їй надали необхідну допомогу.

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Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Триває 640-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 75 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 74 знищено нашими захисниками.