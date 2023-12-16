Семирічна українка встановила незвичний національний рекорд
Олександра Шабалтій – донька поліцейських із Донеччини
Семирічна Олександра Шабалтій потрапила до Національного реєстру рекордів України. Мама й тато дівчиники працюють у підрозділах поліції Донецької області. До повномасштабного вторгнення Росії родина мешкала в Маріуполі. Через окупацію міста сім’я була вимушена переїхати. Про це інформує Поліція Донецької області.
Попри всі труднощі, батьки дитини продовжують службу на Донеччині. Щодня вони документують наслідки російських обстрілів, допомагають людям у прифронтових населених пунктах.
Увесь свій вільний час батьки присвячують донці та займаються її розвитком. Дівчинка відвідує навчальний заклад, гуртки та спортивно-циркову школу в місті Дніпро. За останні пів року Олександра брала участь у 7 спортивних змаганнях, де здобула призові місця.
А в грудні 2023 року на манежі Дніпровського державного цирку семирічна дівчинка встановила Національний рекорд України, ставши наймолодшою повітряною гімнасткою, яка виконує вис на пальцях ніг.
Нагадаємо, 30 листопада, столична німецька вівчарка 4-річний Карбон став рекордсменом Книги рекордів України як найбільш титулований собака: чотириногий улюбленець зібрав 35 найпрестижніших титулів із 20 країн світу.
Коментарі — 0