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Семирічна українка встановила незвичний національний рекорд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Семирічна українка встановила незвичний національний рекорд
Юна рекрдсменка з батьками
фото: Поліція Донецької області/Facebook

Олександра Шабалтій – донька поліцейських із Донеччини

Семирічна Олександра Шабалтій потрапила до Національного реєстру рекордів України. Мама й тато дівчиники працюють у підрозділах поліції Донецької області. До повномасштабного вторгнення Росії родина мешкала в Маріуполі. Через окупацію міста сім’я була вимушена переїхати. Про це інформує Поліція Донецької області.

Попри всі труднощі, батьки дитини продовжують службу на Донеччині. Щодня вони документують наслідки російських обстрілів,  допомагають людям у прифронтових населених пунктах.

Семирічна українка встановила незвичний національний рекорд фото 1

Увесь свій вільний час батьки присвячують донці та займаються її розвитком.  Дівчинка відвідує навчальний заклад, гуртки та спортивно-циркову школу в місті Дніпро. За останні пів року Олександра брала  участь у 7 спортивних змаганнях, де здобула призові місця.

Семирічна українка встановила незвичний національний рекорд фото 2

А в грудні 2023 року на манежі Дніпровського державного цирку семирічна дівчинка встановила Національний рекорд України, ставши наймолодшою повітряною гімнасткою, яка виконує вис на пальцях ніг.

Семирічна українка встановила незвичний національний рекорд фото 3

Нагадаємо, 30 листопада, столична німецька вівчарка 4-річний Карбон став рекордсменом Книги рекордів України як найбільш титулований собака: чотириногий улюбленець зібрав 35 найпрестижніших титулів із 20 країн світу.

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Теги: рекорд поліція українка

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