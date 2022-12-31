Через обстріли окупантів відключена резервна лінія живлення ЗАЕС

Роботи з відновлення пошкоджень на ЗАЕС вже тривають

Група експертів повідомила про втрату зв’язку з резервною лінією «Феросплавна 1»

Через обстріли з боку російських загарбників 29 грудня відключили резервну лінію живлення Запорізької АЕС. Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

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«Резервна лінія електропередач напругою 330 кВ на ЗАЕС була відключена вчора пізно ввечері через пошкодження, спричинені обстрілами», – йдеться у повідомленні.

На станції перебуває група експертів агентства, які і повідомила про втрату зв’язку з резервною лінією «Феросплавна 1» через пошкодження на іншому березі Дніпра. Роботи з відновлення вже тривають.

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ЗАЕС отримує електроенергію для охолодження реакторів від єдиної діючої зовнішньої лінії електропередач 750 кВ, яка залишилася. До початку повномасштабного вторгнення Росії їх було чотири. Крім того, почали робити ще чотири пересувні котли для опалення станції та Енергодару.

Раніше повідомлялось, що перший заступник керівника адміністрації російського диктатора Сергій Кирієнко прибув на Запорізьку АЕС.

Раніше повідомлялося, що наразі на території Запорізької АЕС перебуває приблизно 500 російських окупантів, у них вибухівка, вони всі озброєні.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на Запорізькій АЕС будуть працювати мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції у зимовий період.

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Також президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції заявив, що питання Запорізької АЕС буде вирішено найближчими тижнями. Наразі вже існує угода про виведення важких озброєнь і електростанції біля Енергодару.