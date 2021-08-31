  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Через спекотне літо українців атакують шершні (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Важливо знати, як вберегтися та що робити при укусі - Через спекотне літо українців атакують шершні (відео)
    Важливо знати, як вберегтися та що робити при укусі
    Фото з відкритих джерел

    Комахи можуть бути смертельно небезпечними

    Українців почали атакувати шершні. Скупчення цих комах спостерігається особливо в Рівненській області. Там рятувальники почали отримувати масу звернень від людей, які розповідають, що шершні селяться в церквах і навіть багатоповерхівках. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

    Рятувальники розповідають, що на боротьбу з комахами вони прибувають в темний час доби, тоді шершні дезорієнтовані. Відзначимо, що укус може бути для людини смертельним.

    Для боротьби місце з шершнями спочатку забризкують отрутою, потім закривають ганчіркою, щоб вони не вилетіли й не вкусили рятувальників.

    «Шершні зараз значно активізувалися. Ми отримуємо 3-4 повідомлення на тиждень, що у людей в господарстві є шершні», – розповіли рятувальники в Рівненській області.

    За словами біологів, комахи могли активізуватися через спекотне літо. Для них тепла температура дуже комфортна, вони із задоволенням розмножуються.

    Що робити при укусі шершня:

    1. Перше правило – не намагайтеся зловити комаху самостійно, адже це може бути дуже небезпечно.
    2. Якщо все-таки вас вжалив шершень – промийте місце укусу водою з милом, обробіть антисептиком, прикладіть щось холодне і пийте протягом дня багато води, або солодкого чаю.
    3. Якщо ж виникла алергія – не зволікайте. Якщо важко ковтати, утруднене дихання, набрякає язик, губи. Тоді негайно швидка допомога, кажуть медики.

    30 серпня під Харковом 65-річний чоловік пережив клінічну смерть від укусу шершня. Про це повідомили в обласному Центрі екстреної медицини та медицини катастроф.

    За інформацією медиків, екстрений виклик надійшов на номер «103». У результаті у нього стався анафілактичний шок, який привів до клінічної смерті.

    «Швидка» прибула на виклик за декілька хвилин. Медики почали проводити реанімацію і відновили серцево-легеневу діяльність пацієнта. Чоловіка доправили до лікарні.

    Читайте також:
    Теги: рятувальники час літо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Через спекотне літо українців атакують шершні (відео)