Через спекотне літо українців атакують шершні (відео)

Важливо знати, як вберегтися та що робити при укусі

Комахи можуть бути смертельно небезпечними

Українців почали атакувати шершні. Скупчення цих комах спостерігається особливо в Рівненській області. Там рятувальники почали отримувати масу звернень від людей, які розповідають, що шершні селяться в церквах і навіть багатоповерхівках. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Рятувальники розповідають, що на боротьбу з комахами вони прибувають в темний час доби, тоді шершні дезорієнтовані. Відзначимо, що укус може бути для людини смертельним.

Для боротьби місце з шершнями спочатку забризкують отрутою, потім закривають ганчіркою, щоб вони не вилетіли й не вкусили рятувальників.

«Шершні зараз значно активізувалися. Ми отримуємо 3-4 повідомлення на тиждень, що у людей в господарстві є шершні», – розповіли рятувальники в Рівненській області.

За словами біологів, комахи могли активізуватися через спекотне літо. Для них тепла температура дуже комфортна, вони із задоволенням розмножуються.

Що робити при укусі шершня:

Перше правило – не намагайтеся зловити комаху самостійно, адже це може бути дуже небезпечно. Якщо все-таки вас вжалив шершень – промийте місце укусу водою з милом, обробіть антисептиком, прикладіть щось холодне і пийте протягом дня багато води, або солодкого чаю. Якщо ж виникла алергія – не зволікайте. Якщо важко ковтати, утруднене дихання, набрякає язик, губи. Тоді негайно швидка допомога, кажуть медики.

30 серпня під Харковом 65-річний чоловік пережив клінічну смерть від укусу шершня. Про це повідомили в обласному Центрі екстреної медицини та медицини катастроф.

За інформацією медиків, екстрений виклик надійшов на номер «103». У результаті у нього стався анафілактичний шок, який привів до клінічної смерті.

«Швидка» прибула на виклик за декілька хвилин. Медики почали проводити реанімацію і відновили серцево-легеневу діяльність пацієнта. Чоловіка доправили до лікарні.

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