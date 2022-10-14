Скандал навколо Червоного Хреста. Українська влада закликає місію нарешті навідатися в Оленівку

Президент України та високопосадовці публічно дорікають органазації за бездіяльність

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має зобов’язання, передусім моральні, і має відвідати Оленівку, де утримують українські полонені. Про це він сказав у вечірньому зверненні напередодні, 13 жовтня.

Президент нагадав, що вчора відбулася зустріч в онлайн-форматі української команди, яка опікується темою звільнення полонених, із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, що дотичні до цього процесу, і на цій зустрічі були сказані «дуже важливі речі».

«Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям. Червоний Хрест має зобов'язання, передусім морального характеру. Мандат Червоного Хреста має виконуватися. Потрібно негайно робити те, що цілком логічно для Червоного Хреста. Є Оленівка. Фактично концтабір, у якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалося. Червоний Хрест може це здійснити. Але потрібно намагатися це здійснити. Україна готова сприяти цьому», – наголосив глава держави.

Зеленський висловив переконання, що місія Червоного Хреста може запрацювати за зразком місії МАГАТЕ.

«Але для цього потрібне лідерство. Потрібна сумлінність. Потрібне розуміння, хто й навіщо створював таку інституцію, як Червоний Хрест», – сказав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також підтримав заклик української влади: Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) протягом трьох днів, до 17 жовтня, має направити свою місію в Оленівку Донецької області, де росіяни тримають українських військовополонених.

«Принципова позиція України на зустрічі з Міжнародним комітетом Червоного Хреста: ми не можемо сидіти і чекати на місію в Оленівку, де Росія вбивала українських військовополонених. Андрій Єрмак висловився гранично чітко: три дні на прибуття місії в Україну. Приїжджайте на передову», – написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, 13 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста протягом трьох днів направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених.

Якщо Червоний Хрест не пристане на ці умови, Україна буде застосовувати «всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання».

Як відомо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Через вибух там загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Росія намагалася провину перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресор досі не пропускає в Оленівку жодної міжнародної місії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності.