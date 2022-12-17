Чи буде новий повномасштабний наступ? Роз’яснення розвідки

Станом на даний момент Росія не готова до нового повномасштабного наступу

Головне управління розвідки на даний момент не бачить ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. Але це не означає, що такої небезпеки немає. Про це заявив речник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Ні, станом на даний момент ми цього не бачимо (формування ударних груп – «Главком») і не констатуємо, але це не означає, що такої загрози немає. Якщо така загроза буде, ми матимемо таку інформацію. Станом на даний момент у РФ не готові до нового повномасштабного наступу», – зазначив Юсов.

Речник зазначив, що Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення. Тому йдеться не лише про новий наступ, а й про нові операції у рамках цього повномасштабного наступу.

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Раніше генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі.

Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.