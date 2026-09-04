WP: Путін сприйняв візит глави ЦРУ як слабкість США

Після переговорів Джона Реткліффа у Москві Росія наростила ракетно-дронові атаки та зосередила удари на енергетиці, водопостачанні й продовольчій інфраструктурі України

Російський диктатор Володимир Путін сприйняв візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви як прояв слабкості Сполучених Штатів. Спроба американської сторони переконати Кремль відмовитися від подальшої ескалації не змінила позицію російського лідера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Візит директора ЦРУ до Москви

За даними видання, протягом десяти днів після рідкісного та неочікуваного візиту Реткліффа до Москви Росія наростила кампанію із застосуванням реактивних безпілотників та ракет. Серед цілей опинилися об'єкти енергетики та водопостачання, супермаркети і продовольчі склади.

Під час зустрічей у Москві директор ЦРУ попередив представників російських спецслужб, що подальша ескалація війни матиме негативні наслідки для РФ. Він закликав російську сторону повернутися до переговорів та заявив, що становище Москви надалі погіршиться.

Однак ці аргументи не змінили позицію Кремля. За словами співрозмовника The Washington Post, російська сторона сприйняла візит як спробу переконати Путіна зупинитися, однак сам очільник Кремля побачив у цьому слабкість.

Після переговорів Реткліфф дійшов висновку, що передав російській стороні необхідне послання, проте не зміг вплинути на її позицію.

Основною темою поїздки була війна проти України. Американська сторона, зокрема, намагалася донести до Москви, що її вимога про передачу Росії Донбасу не отримає згоди Києва.

За оцінкою співрозмовників видання, після візиту директора ЦРУ Путін не лише не відмовився від продовження війни, а міг ще більше зміцнитися у своєму рішенні уникнути припинення вогню та домагатися територіальних поступок від України.

Ставка Кремля на зимовий тиск на Україну

У Кремлі вважали, що наближення зими створило додаткові можливості для тиску на Київ. Один із московських бізнесменів розповів виданню, що російське керівництво зробило ставку на удари по енергетичній інфраструктурі та системах водопостачання. Москва сподівалася, що перебої зі світлом, теплом і водою посилять невдоволення населення та тиск на українську владу.

Росія також скористалася виснаженням запасів ракет-перехоплювачів для Patriot та інших систем української протиповітряної оборони. На тлі російських ударів по продовольчих складах в Україні посилилися побоювання щодо можливих проблем із постачанням продуктів узимку.

Економічні проблеми Росії на тлі війни

Водночас ситуація самої Росії залишилася складною. Просування російських військ майже зупинилося, а дефіцит федерального бюджету РФ до кінця липня досяг $74,4 млрд, або 2,8% ВВП, що суттєво перевищило початковий прогноз російської влади.

Додатковим викликом для Кремля стали українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Путін цього тижня визнав, що влада РФ припустилася помилки та не підготувалася до таких атак. Вони призвели до скорочення виробництва пального та масштабного дефіциту бензину.

Попри економічні труднощі, Путін продемонстрував упевненість у продовженні війни. За оцінками представників російських еліт та аналітиків, Кремль вважав, що зможе витримати ще кілька місяців бойових дій, тоді як для України зима створила б значно серйозніші проблеми.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер цими вихідними вирушать до Москви та Києва для переговорів щодо завершення війни в Україні. Для Віткоффа та Кушнера майбутня поїздка стане першим візитом до Києва від початку другої каденції Дональда Трампа. Водночас Москву американські представники за цей час уже відвідували неодноразово.