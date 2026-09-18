На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото)

Вогнеборці ліквідували загоряння, яке виникло через удар РФ

На Житомирщині через російські удари загинули дві людини, ще дві – постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Виникли пожежі в складській та виробничій будівлях у Коростенському районі. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Вогнеборці ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працювали 56 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС, а також екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

Нагадаємо, на Житомирщині під ударом російських окупантів опинилося цивільне підприємство. За даними влади, ворог атакував індустріальний парк у Коростенському районі.