Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото)
фото: ДСНС Житомирщини

Вогнеборці ліквідували загоряння, яке виникло через удар РФ

На Житомирщині через російські удари загинули дві людини, ще дві – постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Виникли пожежі в складській та виробничій будівлях у Коростенському районі. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Вогнеборці ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні.

На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото) фото 1
На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото) фото 2
На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото) фото 3
На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото) фото 4

Зазначається, що на місці працювали 56 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС, а також екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

Нагадаємо, на Житомирщині під ударом російських окупантів опинилося цивільне підприємство. За даними влади, ворог атакував індустріальний парк у Коростенському районі.

Читайте також:

Теги: ДСНС війна Житомирщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лічильники показують, чи працює час на Росію, а не те, чи погоджується з ними Путін
Три лічильники показують, чи працює час на Росію
8 вересня, 10:22
Президент США Дональд Трамп та Джон Реткліфф, директор Центрального розвідувального управління
Директор ЦРУ у Москві: попередження Путіну чи спроба зупинити ескалацію?
26 серпня, 13:10
Остання особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася 28 липня 2026 року у Білому домі
Трамп буде тиснути на Україну
7 вересня, 09:42
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
20 серпня, 11:12
Загальний показник за три місяці становить понад 124 тисячі військових
Генштаб повідомив про рекордні втрати окупантів за літо
1 вересня, 14:37
«Ми стоїмо на порозі наступного кроку – заміни людей роботами», – заявив генерал
40 км кілзони та роботи замість людей. Генерал ЗСУ розповів про нову реальність фронту
13 вересня, 08:30
Єгору Ситарчуку назавжди 22
Пройшов пекло Маріуполя та полон в Оленівці. Згадаймо Єгора Ситарчука
13 вересня, 09:00
Нинішні переговори стали продовженням контактів Вашингтона та Мінська, які останнім часом активізувалися
Спецпредставник Трампа прилетів до Лукашенка на переговори
15 вересня, 14:43
Окупанти атакували склад у Подільському районі столиці
Окупанти атакували склад у Подільському районі столиці
Вчора, 07:46

Події в Україні

На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото)
На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото)
ЗСУ зірвали план Росії з оточення ключових міст Донеччини – ISW
ЗСУ зірвали план Росії з оточення ключових міст Донеччини – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2026 року
Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото)
Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото)
Втрати ворога станом на 18 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 18 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
156K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
128K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
75K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua