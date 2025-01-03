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Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 60 дронів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 60 дронів
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
фото: Повітряне командування «Південь» Facebook

Ворог атакував Україну 93-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів 

У ніч на 3 січня 2025 року Сили оборони України збили 60 російських ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників інших типів, ще 26 дронів-імітаторів локаційно втрачені. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.  

Повідомляється, що ворог атакував Україну 93-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один – в повітрі.

«Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті «шахеди» завдали шкоди і на Київщині: у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий та постраждалі», - йдеться у повідомленні. 

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 60 дронів
Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 60 дронів
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Військові закликали громадян дотримуватись вимог безпеки під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, 3 січня Росія вкотре вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Уламки ворожих БпЛА впали у двох районах столиці.

Також внаслідок ворожої атаки «Шахедів» на Київщину одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Рятувальники ліквідували наслідки атаки російських безпілотників у Київській області. 

До слова, триває 1045-й день повномасштабної війни.

Теги: авіація напад ворог росія війна безпілотник

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