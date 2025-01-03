Авіатроща в Каліфорнії та атака дронів на Київ: головне за ніч

Після того, як в приміщення влетів літак, розпочалася сильна пожежа

Внаслідок авіатрощі в Каліфорнії загинули двоє людей, ще 18 зазнали поранень

Ситуація на сході України лишається однією з найскладніших, ворог атакував Київ «Шахедами», а в Каліфорнії легкомоторний літак впав на будівлю з медикаментами. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 січня, щоб ви були в курсі подій:

Вибухи в Києві

Росія вкотре вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Уламки ворожих БпЛА впали у двох районах столиці.

Внаслідок цього у Дарницькому районі загорівся приватний будинок.

У Голосіївському районі, де впали уламки, пожежі не було.

Ситуація на фронті

ЗСУ контролюють фактично всю територію Часового Яру Донецької області. Нині окупанти намагаються перейти канал «Сіверський Донець – Донбас», що в східній частині міста.

Основні наступальні зусилля ворог зосереджує на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, там ситуація залишається напруженою.

Загалом від початку минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Авіатроща в Каліфорнії

На півдні Каліфорнії легкомоторний літак впав на будівлю з медикаментами поблизу аеропорту у місті Фуллертон.

Попередньо відомо, що внаслідок трощі загинули двоє людей – пілот та пасажир. Ще 18 зазнали поранень, 10 з них відвезли до лікарні, іншим надали медичну допомогу на місці. Стан деяких постраждалих оцінюють як важкий.

Легкомоторний літак протаранив будівлю складу з медикаментами в місті Фуллертон, штат Каліфорнія. Пілот і пасажир загинули, постраждало 18 працівників сховища pic.twitter.com/ecVYxjUuUC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 3, 2025

У приміщенні почалася сильна пожежа.

Зеленський розповів, коли чекати на стабілізацію фронту

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на сході України лишається однією з найскладніших. Утім, буде робитися все можливе, аби стабілізувати її уже в січні.

За його словами, стабілізувати ситуацію можна буде не лише завдяки зброї, а й із допомогою того контингенту, який зараз навчається, і тих батальйонів, які озброюються зараз за кордоном.