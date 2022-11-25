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Чи становлять загрозу військові РФ, які тренуються у Білорусі: пояснення полковника ЗСУ

Надія Клочко
glavcom.ua
Чи становлять загрозу військові РФ, які тренуються у Білорусі: пояснення полковника ЗСУ
фото: російські ЗМІ

Скоріш за все російські військові, які наразі перебувають у Білорусі, будуть направлені на східний фронт

Владислав Селезньов, полковник Збройних сил України, зазначив, що, у найближчій перспективі навчальні центри на території Білорусі будуть використовуватися для підготовки особового складу збройних сил РФ і не будуть спрямовані на білоруський напрямок. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Що стосується російського війська, яке нині перебуває на території Білорусі, то буквально днями туди прибула висока комісія військових чиновників з Москви, щоб перевірити, чим займалися ті самі чмобіки протягом останніх шести тижнів на території білоруських навчальних центрів та полігонів. Скоріш за все, ці чмобіки будуть спрямовані на ділянки східного фронту, щоб посилити оборонні позиції російських окупантів, які все ще не втрачають надії вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей», – прокоментував полковник ЗСУ.

Владислав Селезньов додав, що противник вже втратив на східному напрямку купу російського люду, але досі нічого не може вдіяти з українським спротивом на Донеччині та Луганщині.

«Щодо наступу з півночі на нашу країну, то нещодавно представник Офісу Президента пан Арестович сказав, що немає у росіян тих ресурсів та можливостей, щоб атакувати Україну з півночі. Можливо, вони й марять цим, але одна справа мріяти, а інша – реалізувати подібний план. На мою думку, у найближчій перспективі навчальні центри на території Білорусі будуть використовуватися для підготовки особового складу збройних сил РФ. А далі підготовлені людські ресурси російська армія буде перекидати на різні ділянки фронту, тобто куди завгодно, але поки що не на білоруський напрямок», – зауважив Селезньов.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України

Теги: Білорусь росія ЗСУ війна

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