Скільки білорусів за російські гроші готові воювати проти України – заява Генштабу

Росія пропонує великі гроші за участь у війні з Україною

Готовність збройних сил Білорусі вести самостійні військові дії оцінюється як низька

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, 10-15 тис. білоруських силовиків готові воювати проти України за російські кошти. Таку заяву зробив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center 24 листопада.

«Близько 10-15 тис. особового складу силових структур республіки Білорусь готові взяти участь у так званій спеціальній військовій операції Російської Федерації. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення», – сказав Громов.

Водночас, за словами Громова, готовність збройних сил Білорусі вести самостійні військові дії оцінюється як низька. Морально-психологічний стан вважається низьким через відмову більшості особового складу брати участь у війні РФ проти України.

Нагадаємо, триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.