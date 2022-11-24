Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скільки білорусів за російські гроші готові воювати проти України – заява Генштабу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки білорусів за російські гроші готові воювати проти України – заява Генштабу
Росія пропонує великі гроші за участь у війні з Україною
фото з відкритих джерел

Готовність збройних сил Білорусі вести самостійні військові дії оцінюється як низька

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, 10-15 тис. білоруських силовиків готові воювати проти України за російські кошти. Таку заяву зробив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center 24 листопада.

«Близько 10-15 тис. особового складу силових структур республіки Білорусь готові взяти участь у так званій спеціальній військовій операції Російської Федерації. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення», – сказав Громов.

Водночас, за словами Громова, готовність збройних сил Білорусі вести самостійні військові дії оцінюється як низька. Морально-психологічний стан вважається низьким через відмову більшості особового складу брати участь у війні РФ проти України.

Нагадаємо, триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.

Читайте також: Танки, безпілотники та артилерія: Генштаб оновив втрати ворога
Теги: Білорусь росія ЗСУ війна гроші Генштаб Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряні сили України не можуть ефективно збивати ракети С-300
ЗСУ пояснили, як Росія використовуватиме ракети С-300 після вивезення із Білорусі
21 листопада, 14:22
Арестович заявив, що вторгнення росіян з території Білорусі є цілком ймовірним
Арестович повідомив, що Росія розглядає можливість вторгнення з Білорусі
22 листопада, 02:55
За даними Організації Об’єднаних Націй, внаслідок російської агресії в Україні загинули майже 6 600 цивільних.
Головне за ніч: останні дані щодо жертв війни та можливий наступ із Білорусі
22 листопада, 07:00

Соціум

Скільки білорусів за російські гроші готові воювати проти України – заява Генштабу
Скільки білорусів за російські гроші готові воювати проти України – заява Генштабу
Папа Римський вшанував жертв Голодомору та виступив з різкою заявою про війну
Папа Римський вшанував жертв Голодомору та виступив з різкою заявою про війну
Нобелівський лауреат пояснив, чому Росія не протестує проти війни
Нобелівський лауреат пояснив, чому Росія не протестує проти війни
Британська розвідка оцінила запаси іранських дронів у Росії
Британська розвідка оцінила запаси іранських дронів у Росії
В Єрусалимі прогриміли вибухи на автобусній станції: щонайменше 14 постраждалих (фото, відео)
В Єрусалимі прогриміли вибухи на автобусній станції: щонайменше 14 постраждалих (фото, відео)
На Камчатці вивергається вулкан Шивелуч: видовищне відео
На Камчатці вивергається вулкан Шивелуч: видовищне відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна
76K
Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні
65K
Інцидент після засідання ОДКБ: Лавров знову нахамив журналістам (відео)
54K
Як ППО впоралася з масованим ракетним обстрілом Росії – оцінка Повітряних сил України
38K
Путін приховує воєнні цілі в Україні – висновок ISW
26K
Скільки ракет і дронів сьогодні збили ЗСУ: дані Повітряних сил

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Вчора, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Вчора, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту