СБУ викрила прикордонників, які торгували базами даних



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Фігурантам справи повідомлено про підозру Фото: СБУ

Зловмисники продавали інформацію про тих, хто перетинає державний кордон України

Чинний і колишній прикордонники в Івано-Франківській області продавали інформацію з обмеженим доступом з бази даних Державної прикордонної служби. Про це у вівторок, 30 червня, повідомила Служба безпеки України.

Покупцями інформації були учасники кримінальних угруповань. Зловмисники продавали їм дані про перетин держкордону громадянами України та іноземцями, термін їхнього перебування в країні і наявність заборон на в'їзд або виїзд.

Свої послуги зловмисники пропонували через спеціалізовані інтернет-сервіси. Оплату від замовників отримували на банківські карти.

Зараз обом фігурантам повідомлено про підозру за статтею Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом (ч.2 ст. 361-2 КК).

Раніше кіберполіція викрила зловмисників, які продавали персональні дані громадян. За результатами обшуків виявлено велику кількість файлів, що містять персональні дані громадян України, фрагменти баз даних державних, банківських та комерційних установ. Наразі встановлено 25 причетних до правопорушень осіб.

До відома, нещодавно СБУ затримала неонацистів, які хотіли підпалити мечеть в Одесі. Служба встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ.



