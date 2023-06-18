Чоловік у потязі намагався поцілувати пасажирку, «Укрзалізниця» відреагувала

Жінка стверджує, що одразу звернулася до провідника, але він не відреагував належним чином

Пасажирка «Укрзалізниці» Євгенія Карпюк заявила, що до неї чіплявся сусід по купе в потязі Львів-Київ. За її словами, пасажир поводив себе неадекватно і робив натяки сексуального характеру. Євгенія стверджує, що звернулася до провідника, але він відмовив пересадити її в інше купе до жінок. В «Укрзалізниці» тепер проводять службове розслідування.

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Мешканка Київської області розповіла про інцидент на своїй сторінці в Інстаграм. Євгенія пояснила, що 8 червня сіла на потяг до Києва у Хмельницькому, у її купе вже спав чоловік. Інші місця були вільні.

«Він прокидається і говорить: «О, бог послав мені жіночку. Можна вас потім поцілувати? … Ви така маньяческая …» – стверджує пасажирка.

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За її словами, тоді вона взяла свої речі і відповіла, що зараз йде до провідника, а потім викличе поліцію. Пасажир заявив, що вона може нікуди не йти, адже він сам «полковник у відставці».

«Коли я почала горлопанити, що зараз, у ті часи, коли стільки нормальних чоловіків, хлопців молодих, кожен день гинуть на фронті, ось такі в вишиванці собі дозволяють вести такі розмови. Він сказав, що він кіборг, стояв за аеропорт рік і тому має право. Потім, коли він вже ходив і розбудив весь вагон, він сказав: «А що мені треба було робити? Я прокинувся, а вона лежить як расщепенка», – каже Євгенія.

Жінка стверджує, що одразу звернулася до провідника. Утім, він не відреагував належним чином.

«Коли я підійшла до нього і сказала, що в мене в купе неадекватний чоловік з натяками сексуального характеру, і попросила мене кудись пересадити, він відмовив. Потім, коли мене прихистили дівчатки з сусіднього купе, він підійшов і вимагав здати йому постільну білизну за дві години до мого прибуття. Я взагалі не зрозуміла, чому я повинна була це робити за дві години до Києва. А потім він зайшов до нас в купе, де були тільки дівчатка, і сказав: «Скоро таких кіборгів з війни повернеться дуже багато, і у них у всіх кукухою буде не все гаразд, і такі ситуації будуть траплятися на кожному кроці», – стверджує пасажирка.

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Євгенія зазначила, що провідник запропонував пересадити її до іншого купе, в якому також їхав один чоловік, тому це не вирішувало ситуацію. Водночас у вагоні ще були вільні місця. Пасажирка каже, що збиралася стояти в коридорі 4,5 години, які залишилося їхати до Києва.

«Троє дівчат мене просто врятували, пустили до себе в купе. Єдині люди, які відреагували в вагоні. Їхала частково на чужому ліжку, частково на своїй валізі», – розповіла пасажирка.

Після інциденту жінка звернулася зі скаргою до «Укрзалізниці». Вона вважає, що провідника мають покарати.

«І я не кажу, що провідник винен, а чоловік ні. Просто, на жаль, у нас в країні поки що не реально притягнути до відповідальності тільки за пропозицію «поцілувати». Треба дочекатися, коли тебе згвалтують або поб’ють», – пояснює Євгенія.

Чоловіка, який чіплявся в вагоні, впізнали підписники Євгенії в Інстаграм. Жінка зазначила, що пасажир їхав зі Львова до Києва без жодних речей.

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«Він зі Львова. Навіть район, де живе, знаємо. У Львові він себе теж поводить неадекватно. Дуже сподіваюсь, що його впізнали і його родичі також», – каже пасажирка.

Євгенія розповіла, що з нею зв’язалися працівники «Укрзалізниці», повідомили, що зареєстрували скаргу і розберуться у ситуації. Їй також пояснили, що провідник після будь-якого звернення зобов’язаний змінити пасажиру купе, вагон або, якщо все забите, надати своє місце.

У пресслужбі компанії відповіли ТСН.ua, що знають про інцидент, за даним фактом розпочали службове розслідування. Наразі в «Укрзалізниці» встановлюють всі обставини. Щодо алгоритму дій провідника у такій ситуації кажуть, що він або вона мають обов’язково пересадити пасажирку. Якщо ситуація складна – викликати поліцію на найближчу станцію.

Раніше Укрзалізниця запустила жіночі купе. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою.

До слова, у 2020 році суспільство сколихнула гучна справа Анастасії Лугової, яка разом із сином поверталася до Києва із Запоріжжя потягом Маріуполь – Київ. Тоді приблизно о 3 годині ночі, жінка прокинулася від сильних ударів по голові незнайомого голого чоловіка, унаслідок яких отримала струс мозку, перелом щелепи та численні гематоми. Після побиття чоловік ще й намагався її зґвалтувати, і все це відбувалося попри те, що з Анастасією разом у купе перебував її неповнолітній син.