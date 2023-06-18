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Чоловік у потязі намагався поцілувати пасажирку, «Укрзалізниця» відреагувала

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чоловік у потязі намагався поцілувати пасажирку, «Укрзалізниця» відреагувала
Чоловік ліз до пасажирки цілуватися
фото: Євгенії Карпюк/Instagram

Жінка стверджує, що одразу звернулася до провідника, але він не відреагував належним чином

Пасажирка «Укрзалізниці» Євгенія Карпюк заявила, що до неї чіплявся сусід по купе в потязі Львів-Київ. За її словами, пасажир поводив себе неадекватно і робив натяки сексуального характеру. Євгенія стверджує, що звернулася до провідника, але він відмовив пересадити її в інше купе до жінок. В «Укрзалізниці» тепер проводять службове розслідування.

Мешканка Київської області розповіла про інцидент на своїй сторінці в Інстаграм. Євгенія пояснила, що 8 червня сіла на потяг до Києва у Хмельницькому, у її купе вже спав чоловік. Інші місця були вільні.

Чоловік у потязі намагався поцілувати пасажирку, «Укрзалізниця» відреагувала фото 1

«Він прокидається і говорить: «О, бог послав мені жіночку. Можна вас потім поцілувати? … Ви така маньяческая …» – стверджує пасажирка.

За її словами, тоді вона взяла свої речі і відповіла, що зараз йде до провідника, а потім викличе поліцію. Пасажир заявив, що вона може нікуди не йти, адже він сам «полковник у відставці».

Чоловік у потязі намагався поцілувати пасажирку, «Укрзалізниця» відреагувала фото 2

«Коли я почала горлопанити, що зараз, у ті часи, коли стільки нормальних чоловіків, хлопців молодих, кожен день гинуть на фронті, ось такі в вишиванці собі дозволяють вести такі розмови. Він сказав, що він кіборг, стояв за аеропорт рік і тому має право. Потім, коли він вже ходив і розбудив весь вагон, він сказав: «А що мені треба було робити? Я прокинувся, а вона лежить як расщепенка», – каже Євгенія.

Жінка стверджує, що одразу звернулася до провідника. Утім, він не відреагував належним чином.

«Коли я підійшла до нього і сказала, що в мене в купе неадекватний чоловік з натяками сексуального характеру, і попросила мене кудись пересадити, він відмовив. Потім, коли мене прихистили дівчатки з сусіднього купе, він підійшов і вимагав здати йому постільну білизну за дві години до мого прибуття. Я взагалі не зрозуміла, чому я повинна була це робити за дві години до Києва. А потім він зайшов до нас в купе, де були тільки дівчатка, і сказав: «Скоро таких кіборгів з війни повернеться дуже багато, і у них у всіх кукухою буде не все гаразд, і такі ситуації будуть траплятися на кожному кроці», – стверджує пасажирка.

Чоловік у потязі намагався поцілувати пасажирку, «Укрзалізниця» відреагувала фото 3

Євгенія зазначила, що провідник запропонував пересадити її до іншого купе, в якому також їхав один чоловік, тому це не вирішувало ситуацію. Водночас у вагоні ще були вільні місця. Пасажирка каже, що збиралася стояти в коридорі 4,5 години, які залишилося їхати до Києва.

«Троє дівчат мене просто врятували, пустили до себе в купе. Єдині люди, які відреагували в вагоні. Їхала частково на чужому ліжку, частково на своїй валізі», – розповіла пасажирка.

Після інциденту жінка звернулася зі скаргою до «Укрзалізниці». Вона вважає, що провідника мають покарати.

Чоловік у потязі намагався поцілувати пасажирку, «Укрзалізниця» відреагувала фото 4

«І я не кажу, що провідник винен, а чоловік ні. Просто, на жаль, у нас в країні поки що не реально притягнути до відповідальності тільки за пропозицію «поцілувати». Треба дочекатися, коли тебе згвалтують або поб’ють», – пояснює Євгенія.

Чоловіка, який чіплявся в вагоні, впізнали підписники Євгенії в Інстаграм. Жінка зазначила, що пасажир їхав зі Львова до Києва без жодних речей.

«Він зі Львова. Навіть район, де живе, знаємо. У Львові він себе теж поводить неадекватно. Дуже сподіваюсь, що його впізнали і його родичі також», – каже пасажирка.

Євгенія розповіла, що з нею зв’язалися працівники «Укрзалізниці», повідомили, що зареєстрували скаргу і розберуться у ситуації. Їй також пояснили, що провідник після будь-якого звернення зобов’язаний змінити пасажиру купе, вагон або, якщо все забите, надати своє місце.

У пресслужбі компанії відповіли ТСН.ua, що знають про інцидент, за даним фактом розпочали службове розслідування. Наразі в «Укрзалізниці» встановлюють всі обставини. Щодо алгоритму дій провідника у такій ситуації кажуть, що він або вона мають обов’язково пересадити пасажирку. Якщо ситуація складна – викликати поліцію на найближчу станцію.

Раніше Укрзалізниця запустила жіночі купе. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою.

До слова, у 2020 році суспільство сколихнула гучна справа Анастасії Лугової, яка разом із сином поверталася до Києва із Запоріжжя потягом Маріуполь – Київ. Тоді приблизно о 3 годині ночі, жінка прокинулася від сильних ударів по голові незнайомого голого чоловіка, унаслідок яких отримала струс мозку, перелом щелепи та численні гематоми. Після побиття чоловік ще й намагався її зґвалтувати, і все це відбувалося попри те, що з Анастасією разом у купе перебував її неповнолітній син.

Теги: Укрзалізниця Львів потяг аеропорт розслідування жінка чоловік полковник

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