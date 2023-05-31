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«Укрзалізниця» запустила тестовий потяг міжнародного сполучення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» запустила тестовий потяг міжнародного сполучення
Половина вагонів «Укрзалізниці», які курсуватимуть влітку, матимуть кондиціонери
фото ілюстративне

Напрямок Київ – Варшава сьогодні залишається найдефіцитнішим, оскільки кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць

Сьогодні 31 травня, вирушив тестовий потяг Київ – Варшава, сформований з 14 стандартних вагонів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Зазначається, що напрямок Київ – Варшава сьогодні залишається найдефіцитнішим, оскільки кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Обмежена пропозиція місць обумовлена тим, що польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони «вужчого» габариту RIC, які мають трьохмісні купе.

«Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони. Це дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями», – заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Раніше повідомлялося, що половина вагонів «Укрзалізниці», які курсуватимуть влітку, матимуть кондиціонери.

Також «Укрзалізниця» оголосила про створення жіночих купе. Наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам із дітьми до шести років будь-якої статі. Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. 

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Теги: Укрзалізниця Варшава Польща

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