«Укрзалізниця» запустила тестовий потяг міжнародного сполучення

Напрямок Київ – Варшава сьогодні залишається найдефіцитнішим, оскільки кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць

Сьогодні 31 травня, вирушив тестовий потяг Київ – Варшава, сформований з 14 стандартних вагонів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

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Зазначається, що напрямок Київ – Варшава сьогодні залишається найдефіцитнішим, оскільки кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Обмежена пропозиція місць обумовлена тим, що польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони «вужчого» габариту RIC, які мають трьохмісні купе.

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«Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони. Це дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями», – заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Раніше повідомлялося, що половина вагонів «Укрзалізниці», які курсуватимуть влітку, матимуть кондиціонери.

Також «Укрзалізниця» оголосила про створення жіночих купе. Наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам із дітьми до шести років будь-якої статі. Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.