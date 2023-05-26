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Кондиціонери у вагонах: «Укрзалізниця» розповіла гарну новину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Кондиціонери у вагонах: «Укрзалізниця» розповіла гарну новину
До початку літа завершиться встановлення кондиціонерів у вагонах
фото: Ukrzaliznytsia/Facebook

«Укрзалізниця» майже завершила підготовку вагонів до перевезень улітку

Половина вагонів, які курсуватимуть влітку, матимуть кондиціонери. Про це повідомила «Укрзалізниця» у Facebook. 

«З 2151 вагону активного літнього парку зараз ми вже підготували 1902 вагони, з них – 1064 вагони з кондиціонуванням», – йдеться у повідомленні.

До 31 травня мають завершити підготовку вагонів до літніх перевезень, зокрема продути систему вентиляції, почистити повітряні фільтри, заправити систему кондиціонування та розконсервувати вікна. 

Квитки у вагон із кондиціонером можна вибрати через застосунок, чатбот чи сайт. Біля кожного вагона є відповідна позначка, що полегшує орієнтування під час купівлі квитка. 

Нагадаємо, що раніше «Укрзалізниця» оголосила про створення жіночих купе. Наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам із дітьми до шести років будь-якої статі. Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. 

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Теги: застосунок кондиціонер Укрзалізниця

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