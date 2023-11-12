Мінреінтеграції пояснило, чому люди відмовляються евакуюватися із зони бойових дій

Виїжджати з районів, де точаться бої, відмовляються переважно люди старшого віку

Влада може примусово евакуювати тільки дітей

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, хто відмовляється від евакуації із зони бойових дій. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.

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Посадовиця зазначила, що виїжджати з районів, де точаться бої, відмовляються переважно люди старшого віку, які не можуть, не хочуть покинути свої домівки.

«Якщо кажемо про Авдіївку, до повномасштабного вторгнення там було 32 000 людей, зараз 1,5 тисячі залишилися, там немає дітей. Примусова евакуація стосується саме дітей. Чи можемо ми примусово вивезти дорослу, адекватну людину?», – сказала Верещук.

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Міністерка також розповіла, що для маломобільних людей не вистачає евакокапсул. У цьому питанні уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів.

Раніше Верещук розповіла, що близько 40% внутнішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти.

Нагадаємо, у владі точаться дискусії щодо того, скільки років громадянин України може мати статус внутрішньо переміщеної особи.

Також міністерка соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що в багатьох випадках грошова допомога не розв’язує проблему внутрішніх переселенців – зазвичай людям потрібні якісь послуги, які допоможуть вийти зі складних життєвих обставин. Такими послугами вона назвала доступність житла чи сприяння в пошуку роботи для ВПО.