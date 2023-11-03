Скільки років громадянин може вважатися внутрішньо переміщеною особою: відповідь Верещук

В Україні є переселенці з 2014 року, після 24 лютого 2022 року, а також ті, хто став ВПО вже двічі

У владі точаться дискусії щодо того, скільки років громадянин України може мати статус внутрішньо переміщеної особи. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук на Всеукраїнському форумі рад внутрішньо переміщених осіб в Києві, пише «Інтерфакс».

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«Зараз є проєкт закону, який ми розробили разом із нашими організаціями та депутатами. Там якраз стоїть питання, яке на сьогодні ще не знайшло свого кінцевого результату, – скільки років особа-громадянин України може вважатися внутрішньо переміщеною особою. Це дуже важливе в усіх вимірах питання», – повідомила Верещук.

Вона додала, що в Україні є переселенці з 2014 року, є переселенці після 24 лютого 2022 року, а також громадяни, які вже двічі стали внутрішньо переміщеними особами. За словами Верещук, станом на зараз відсутні критерії припинення дії статусу внутрішнього переселенця.

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«Поки що однозначної відповіді немає. Ми дискутуємо: наприклад, як мінімум п’ять років», – зазначила вона.

За словами Верещук, на сьогодні ще триває обговорення, як державі визначити ці критерії.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що в багатьох випадках грошова допомога не розв’язує проблему внутрішніх переселенців – зазвичай людям потрібні якісь послуги, які допоможуть вийти зі складних життєвих обставин. Такими послугами вона назвала доступність житла чи сприяння в пошуку роботи для ВПО.