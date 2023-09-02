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Чи була вночі атака на Кримський міст: ЗСУ прокоментували заяви окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи була вночі атака на Кримський міст: ЗСУ прокоментували заяви окупантів
Кримський міст неодноразово зазнавав ударів
фото з відкритих джерел

РФ намагається напружувати ситуацію навколо Кримського мосту

У ніч на 2 вересня російським окупантам примарилась атака безпілотниками на Кримський міст. Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Те, що вони кожного разу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це якраз їхня тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури», – пояснила Гуменюк.

Зокрема, вона наголосила, що підтягування резервів, поповнення запасів, яке мало відбуватися саме через цей міст, не працює в тому обсязі, на який розраховували окупанти.

«Вони щоразу мають певну легенду для того, щоб пояснити свою незрозумілу іншим поведінку», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами. Окупанти звітували про знищення трьох морських дронів.

Як повідомлялося, Кремль щосили намагається вберегти Кримський міст від подальших ударів, адже він є важливим для забезпечення окупаційних військ на півдні України. Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів та захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів (БПЛА) на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 м один від одного. Вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року відбулася атака українських БПЛА «Морський малюк».

Теги: Кримський міст окупанти війна безпілотник

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