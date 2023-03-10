Де найскладніша ситуація з енергопостачанням? Відповідь «Укренерго»  

На Житомирщині та Одещині застосовуються планові графіки відключень

Найважча ситуація з енергопостачанням станом на вечір 9 березня залишається на Житомирщині та Харківщині. У Житомирській області відновлення енергопостачання може тривати до двох тижнів. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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На Житомирщині вдень 9 березня вдалося відновити живлення критичної інфраструктури. Наразі триває ремонт у магістральній та розподільчих мережах.

Компанія зазначила, що ситуація з енергоживленням у Житомирській області нестабільна, оскільки російські обстріли пошкодили обладнання, яке відремонтували після попередніх трьох терористичних атак. Ремонтні роботи можуть тривати впродовж двох тижнів.

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Усього внаслідок чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру Житомирщини зафіксовано влучання шістьох ракет і трьох дронів-камікадзе.

Водночас на Харківщині ситуацію з енергопостачанням обіцяють стабілізувати протягом кількох днів. Зараз заживлена критична інфраструктура – тепло- й водопостачання, опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів.

Планові графіки відключень застосовуються на Житомирщині та Одещині. У Дніпропетровській області мережевих обмежень немає.

Нагадаємо, що в ніч з 8 на 9 березня російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну.