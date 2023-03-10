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Де найскладніша ситуація з енергопостачанням? Відповідь «Укренерго»  

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Де найскладніша ситуація з енергопостачанням? Відповідь «Укренерго»  
фото з відкритих джерел

На Житомирщині та Одещині застосовуються планові графіки відключень 

Найважча ситуація з енергопостачанням станом на вечір 9 березня залишається на Житомирщині та Харківщині. У Житомирській області відновлення енергопостачання може тривати до двох тижнів. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

На Житомирщині вдень 9 березня вдалося відновити живлення критичної інфраструктури. Наразі триває ремонт у магістральній та розподільчих мережах.

Компанія зазначила, що ситуація з енергоживленням у Житомирській області нестабільна, оскільки російські обстріли пошкодили обладнання, яке відремонтували після попередніх трьох терористичних атак. Ремонтні роботи можуть тривати впродовж двох тижнів.

Усього внаслідок чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру Житомирщини зафіксовано влучання шістьох ракет і трьох дронів-камікадзе.

Водночас на Харківщині ситуацію з енергопостачанням обіцяють стабілізувати протягом кількох днів. Зараз заживлена критична інфраструктура – тепло- й водопостачання, опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів.

Планові графіки відключень застосовуються на Житомирщині та Одещині. У Дніпропетровській області мережевих обмежень немає.

Нагадаємо, що в ніч з 8 на 9 березня російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну

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Теги: інфраструктура Укренерго електроенергія

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