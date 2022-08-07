Чому росіяни вбивали російськомовних жителів Маріуполя. Мер пояснив логіку ворога

Ворогом керувала заздрість, переконаний Вадим Бойченко

Окупанти жорстоко знищували маріупольців, у тім числі й російськомовних, через заздрість. Адже Маріуполь вдалося перетворити у європейське місто, тоді як окупований Донецьк поступово занепав. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Вадим Бойченко.

«Вони не пробачили нам нескореність. У 2014 році Маріуполь не пішов шляхом, який називається «ДНР». Натомість сіре промислове місто вдалося перетворити у європейське, модернізувавши інфраструктуру та сферу послуг. Водночас квітучий Донецьк, який до окупації, на мою думку, мав кращий вигляд, ніж Київ, почав занепадати. Ба більше, два роки тому окупаційна влада «ДНР» заборонила своїм мешканцям їздити до Маріуполя. Щоби не бачили разючих змін», – зауважив Бойченко.

На думку мера Маріуполя, саме заздрощі посили злість росіян.

«Я був свідком розмови водія евакуаційного автобуса і російського офіцера. Шофер запитав солдата, чому вони вбивали людей у Маріуполі. «Ви повинні нас боятися. Ми можемо так саме зробити з кожним українським містом. Нас не зупинити, скоро будемо у Запоріжжі, Дніпрі і Києві. Вам треба тікати або здаватися», – відповів російський солдат. Це ж питання поставили представнику «ДНР», який чатував на блокпосту. «Ми вісім років страждали, а ви за наш рахунок розвивалися», – такою була відповідь «денеерівця», – пояснив Вадим Бойченко.

Нагадаємо, у Маріуполі російська армія вбила 22 тис. мирних людей. Це вдвічі більше, ніж фашисти вбили у Маріуполі за два роки окупації під час Другої світової війни.