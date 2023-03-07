Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України

Битва за Бахмут може серйозно деградувати найкращі сили групи «Вагнера»

Україна поки продовжить захищати Бахмут, оскільки боротьба за це місто стала стратегічно важливою через склад російських сил, розташованих у цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики зазначають, що Бахмут за своєю суттю не є значущим в операційному чи стратегічному відношенні. «Взяття Бахмута є необхідним, але недостатнім для подальшого просування Росії в Донецькій області, і російські сили вже зазнали таких великих втрат у боях за місто, що їхня атака, швидше за все, досягне кульмінації після того, як вони захоплять його – якщо не раніше. Таким чином, втрата Бахмуту не викликає великого оперативного чи стратегічного занепокоєння для України», – вказує ISW.

Але російські сили, які воюють у Бахмуті, зараз складаються з елітних елементів групи «Вагнера» та російських повітряно-десантних підрозділів, а також із військ нижчої якості. Вони нещодавно змінили тактику та залучили до бою більш якісних операторів спецназу та елементи звичайних сил. За оцінкою аналітиків, група «Вагнера» все ще використовує ув’язнених для підтримки операцій у Бахмуті, хоча й у значно меншому обсязі, ніж у попередні місяці. Але «Вагнер» зараз також віддав до боротьби своїх найкращих солдатів, і саме вони виснажуються разом із призовниками.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики вважають, що битва за Бахмут може серйозно деградувати найкращі сили групи «Вагнера», позбавивши Росію деяких з її найефективніших і найважчих для заміни ударних військ. В ISW не виключають, що атаки «Вагнера» можуть досягнути кульмінації перед взяттям міста, знову змусивши російську армію вибирати між відмовою від зусиль або киданням у бій більшої кількості високоякісних військ.

ISW вважає, що фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин побоюється, що його сили витрачаються саме на це.

Аналітики також прогнозують, що серйозна деградація або знищення елітних бойових сил «Вагнера» матиме позитивні наслідки за межами поля бою.

Ключові висновки ISW:

Будь ласка, читайте текст після реклами