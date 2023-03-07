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Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України
Українська боротьба за Бахмут стала стратегічно важливою
фото з відкритих джерел

Битва за Бахмут може серйозно деградувати найкращі сили групи «Вагнера»

Україна поки продовжить захищати Бахмут, оскільки боротьба за це місто стала стратегічно важливою через склад російських сил, розташованих у цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Бахмут за своєю суттю не є значущим в операційному чи стратегічному відношенні. «Взяття Бахмута є необхідним, але недостатнім для подальшого просування Росії в Донецькій області, і російські сили вже зазнали таких великих втрат у боях за місто, що їхня атака, швидше за все, досягне кульмінації після того, як вони захоплять його – якщо не раніше. Таким чином, втрата Бахмуту не викликає великого оперативного чи стратегічного занепокоєння для України», – вказує ISW.

Але російські сили, які воюють у Бахмуті, зараз складаються з елітних елементів групи «Вагнера» та російських повітряно-десантних підрозділів, а також із військ нижчої якості. Вони нещодавно змінили тактику та залучили до бою більш якісних операторів спецназу та елементи звичайних сил. За оцінкою аналітиків, група «Вагнера» все ще використовує ув’язнених для підтримки операцій у Бахмуті, хоча й у значно меншому обсязі, ніж у попередні місяці. Але «Вагнер» зараз також віддав до боротьби своїх найкращих солдатів, і саме вони виснажуються разом із призовниками.

Аналітики вважають, що битва за Бахмут може серйозно деградувати найкращі сили групи «Вагнера», позбавивши Росію деяких з її найефективніших і найважчих для заміни ударних військ. В ISW не виключають, що атаки «Вагнера» можуть досягнути кульмінації перед взяттям міста, знову змусивши російську армію вибирати між відмовою від зусиль або киданням у бій більшої кількості високоякісних військ. 

ISW вважає, що фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин побоюється, що його сили витрачаються саме на це.

Аналітики також прогнозують, що серйозна деградація або знищення елітних бойових сил «Вагнера» матиме позитивні наслідки за межами поля бою.

Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України фото 1

Ключові висновки ISW:

  • Українська влада зазначила, що поки Україна продовжить захищати Бахмут.
  • Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній із вербування волонтерів і мобілізації, щоб уникнути оголошення другої хвилі мобілізації. Відновлення кампаній добровільного призову та мобілізації, ймовірно, вказує на те, що Кремль не розпочне чергову хвилю мобілізації принаймні раніше літа 2023 року через весняний цикл призову 1 квітня.
  • Повідомляється, що захоплений російський військовий посібник свідчить про те, що російські війська мають намір використовувати новостворені елементи «штурмового загону» у міській війні.
  • Російські війська застосували новий тип керованої авіаційної бомби проти українських цілей на тлі постійної нестачі високоточних ракет.
  • Російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
  • Російські війська здобули певну територію в Бахмуті, але ще не оточили місто і не змусили українських сил відійти.
  • Російські війська продовжували обстріли поблизу Авдіївки та на захід від Донецька.
  • Російські війська продовжують боротьбу з утриманням вогневого контролю над дельтою річки Дніпро в Херсонській області.
  • Російське військове командування не може належним чином озброїти свої сили, незважаючи на те, що сили все частіше ведуть ближній бій в Україні.
  • Українські чиновники повідомили про військові злочини Росії в Україні.
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Теги: росія окупанти ЗСУ війна ПВК Вагнера Бахмут

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