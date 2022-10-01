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Данія назвала дії Путіна божевільними і викликала посла РФ «на килим»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Данія назвала дії Путіна божевільними і викликала посла РФ «на килим»
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод засудив анексію українських територій
фото з відкритих джерел

Данія ніколи не погодиться зі спробою Росії змінити кордони України

Міністерство закордонних справ Данії викликало посла Росії Володимира Барбіна через кроки РФ з анексії окупованих територій України. Про це повідомляє пресслужба МЗС Данії.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що спроба президента РФ Володимира Путіна анексувати частини українських регіонів «абсолютно божевільна». 

«Так звані референдуми на сході України не мають жодної легітимності, є порушенням міжнародного права та всіх цінностей, за які ми виступаємо. Данія ніколи не погодиться зі спробою Росії змінити кордони України за допомогою воєнної сили. Це повідомлення має бути абсолютно зрозумілим для Кремля. Тому я вирішив викликати посла Росії на розмову», – сказав Кофод.

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.

27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Читайте також: Переговорів не буде. Події 30 вересня, які увійдуть в історію
Теги: анексія росія Україна окупанти окупація війна Данія

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