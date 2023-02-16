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Данілов повідомив, як Україна готується до ймовірної масованої атаки РФ на 23-24 лютого (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов повідомив, як Україна готується до ймовірної масованої атаки РФ на 23-24 лютого (відео)
Данілов: «Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як «приймали» за один день 115-120 ракет»
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО запевнив, що ЗСУ готові

Росіяни готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення. Утім, Україна до цього готова. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ми з вами починали говорити, що вони готуються і будуть намагатися 23-24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як «приймали» за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, але ми все пройдемо», – розповів Данілов. 

Нагадаємо, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах  понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.

Теги: росія війна Україна Олексій Данілов 24 лютого

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