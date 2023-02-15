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Противник наступає на п’ятьох напрямках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Противник наступає на п’ятьох напрямках
фото ілюстративне

На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ

Триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська Донецької області та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Бериславі. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та збройних сил РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області та Гранів, Красне, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території рф по Наумівці на Сумщині та Гранову і Удах Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Чернещину Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку та Степове Донецької області.

Бахмутський напрямок

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, серед них – Миколаївка, Васюківка, Білогорівка, Веселе, Дубово-Василівка, Бахмут, Ступочки, Курдюмівка, Дружба та Майорськ.

Авдіївський та Шахтарський напрямки

Під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 14 населених пунктів, зокрема, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

Запорізький напрямок

Вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Темирівка, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Запорізьке Запорізької області.

Херсонський напрямок

Від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

У Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами.

У Новій Каховці Херсонської області, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. У той же час, наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, три райони зосередження живої сили противника та два його склади боєприпасів.

Теги: війна росія ЗСУ окупанти

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