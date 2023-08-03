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Данілов розповів, якою зброєю Україна може завдавати ударів по території РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов розповів, якою зброєю Україна може завдавати ударів по території РФ
Олексій Данілов заявив, що Україна може атакувати Росії власним озброєнням
фото з відкритих джерел

Україна не буде застосовувати західне озброєння по території Росії

Україна не має заборон на використання озброєння, яке виготовлене вітчизняним військово-промисловим комплексом, для завдання ударів по території країни-агресорки Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Як у нас може бути табу, якщо країна-агресорка проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони майже щодня вбивають наших дітей – які мають бути табу?», – висловися він.

Данілов нагадав про домовленість Києва з міжнародними партнерами про те, що не Україна не буде застосовувати їхнє озброєння по території Росії. За словами Данілова, це потрібно, щоб партнерів не звинувачували нібито у причетності до війни. Разом з тим ця заборона не стосується зброї, розробленої українським військово-промисловим комплексом.

«У нас є певні досягнення в цьому. Хоча не все можна розповідати, але те, що дізналися представники CNN щодо морських дронів – це речі, які мають дуже обмежена кількість країн», – заявив секретар РНБО.

Також Данілов додав, що подібні розробки на відмінно виконують бойові завдання.

Раніше Данілов прокоментував можливість проведення виборів під час війни.

Теги: Україна війна росія окупанти

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