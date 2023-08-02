План на випадок загибелі Зеленського. Данілов відреагував на статтю Politico

Російські пропагандисти можуть використовувати західні медіа для поширення своїх наративів

У Раді національної безпеки й оборони назвали неправдивою інформацію про план, який начебто задіють в Україні, якщо загине президент Володимир Зеленський. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав це «нісенітницею». Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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«У нас є Конституція, є закони, ми знаємо, як треба робити. Але робити такі інформаційні вкиди, як роблять деякі представники нашої країни, надаючи абсолютно невалідовану інформацію, це запитання», – сказав він.

За словами Данілова, російські пропагандисти можуть використовувати західні медіа для поширення своїх наративів.

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Нагадаємо, видання Politico опублікувало статтю, у якій повідомило, що Україна має план на випадок загибелі президента Володимира Зеленського під час війни, хоча українські чиновники відмовляються публічно про це говорити.

Формально за Конституцією лінія передачі влади є чіткою. Коли президент не зможе виконувати свої обов'язки, голова Верховної Ради України візьме на себе його обов'язки. Видання зазначає, що поточний голова Верховної Ради – Руслан Стефанчук – не має особливо високого рейтингу довіри серед населення, але це навряд чи буде проблемою.

До керівної ради, швидше за все, увійдуть Стефанчук як фігурант, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Натомість Валерій Залужний залишиться на посаді головного генерала країни.