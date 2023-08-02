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План на випадок загибелі Зеленського. Данілов відреагував на статтю Politico

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
План на випадок загибелі Зеленського. Данілов відреагував на статтю Politico
Олексій Данілов назвав плани на випадок загибелі президента «нісенітницею»
фото з відкритих джерел

Російські пропагандисти можуть використовувати західні медіа для поширення своїх наративів

У Раді національної безпеки й оборони назвали неправдивою інформацію про план, який начебто задіють в Україні, якщо загине президент Володимир Зеленський. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав це «нісенітницею». Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«У нас є Конституція, є закони, ми знаємо, як треба робити. Але робити такі інформаційні вкиди, як роблять деякі представники нашої країни, надаючи абсолютно невалідовану інформацію, це запитання», – сказав він.

За словами Данілова, російські пропагандисти можуть використовувати західні медіа для поширення своїх наративів.

Нагадаємо, видання Politico опублікувало статтю, у якій повідомило, що Україна має план на випадок загибелі президента Володимира Зеленського під час війни, хоча українські чиновники відмовляються публічно про це говорити.

Формально за Конституцією лінія передачі влади є чіткою. Коли президент не зможе виконувати свої обов'язки, голова Верховної Ради України візьме на себе його обов'язки. Видання зазначає, що поточний голова Верховної Ради – Руслан Стефанчук – не має особливо високого рейтингу довіри серед населення, але це навряд чи буде проблемою.

До керівної ради, швидше за все, увійдуть Стефанчук як фігурант, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Натомість Валерій Залужний залишиться на посаді головного генерала країни.

Теги: війна Володимир Зеленський Україна Олексій Данілов

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