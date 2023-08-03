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Данілов прокоментував можливість проведення виборів під час війни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данілов прокоментував можливість проведення виборів під час війни
Олексій Данілов
фото з відкритих джерел

Данілов: «Я не розумію, в який спосіб під час війни можна проводити вибори»

Проводити вибори під час війни в Україні неможливо, оскільки військовослужбовці не матимуть змоги проголосувати. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

«Я не розумію, в який спосіб під час війни можна проводити вибори. Зокрема, що стосується людей, які знаходяться у окопах, на лініях фронту. Яким чином можна залучити цих людей до виборчого процесу? Ви збираєтесь без людей в «пікселі» провести вибори?», - зауважив він.

За словами Данілова, тему виборів під час війни слід розглядати з обережністю. Він підкреслює, що думка українського народу має бути на першому місці, і до тих пір, поки триває війна люди «в пікселі та окопах» не зможуть проголосувати.

Раніше повідомлялося, що проведення виборів під час дії воєнного стану не заборонено Конституцією.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що парламентські вибори в Україні будуть проводитися лише після закінчення воєнного стану. Він назвав декілька причин, чому нині неможливо організувати голосування.

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