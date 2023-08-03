Данілов прокоментував можливість проведення виборів під час війни

Данілов: «Я не розумію, в який спосіб під час війни можна проводити вибори»

Проводити вибори під час війни в Україні неможливо, оскільки військовослужбовці не матимуть змоги проголосувати. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

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«Я не розумію, в який спосіб під час війни можна проводити вибори. Зокрема, що стосується людей, які знаходяться у окопах, на лініях фронту. Яким чином можна залучити цих людей до виборчого процесу? Ви збираєтесь без людей в «пікселі» провести вибори?», - зауважив він.

За словами Данілова, тему виборів під час війни слід розглядати з обережністю. Він підкреслює, що думка українського народу має бути на першому місці, і до тих пір, поки триває війна люди «в пікселі та окопах» не зможуть проголосувати.

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Раніше повідомлялося, що проведення виборів під час дії воєнного стану не заборонено Конституцією.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що парламентські вибори в Україні будуть проводитися лише після закінчення воєнного стану. Він назвав декілька причин, чому нині неможливо організувати голосування.