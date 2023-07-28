Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Безграмотна робота ППО». Данілов прокоментував вибухи у Таганрозі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Безграмотна робота ППО». Данілов прокоментував вибухи у Таганрозі
Секретар РНБО іронічно відреагував на вибухи в Таганрозі
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов розкритикував російських операторів систем протиповітряної оборони

28 липня у російському місті Таганрог пролунали вибухи. Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на це довольні іронічно.

«Події в Таганрозі – це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО», – заявив Данілов.

Нагадаємо, що 28 липня в російському Таганрозі пролунав потужний вибух

Так, за даними місцевих жителів, вдень 28 липня Таганрог струсонув потужний вибух. Вже через секунду в небо здійнявся величезний стовп диму. Повідомляється, що «бавовна» була настільки потужною, що в прилеглих будинках повилітали вікна.

Вибух стався у центральній частині міста. 

До слова, про вибухи й про нібито роботу ППО повідомляють і в Ростовській області Росії.

Теги: вибух росія Олексій Данілов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія не може відбудувати будинки власних громадян
Росія відмовляється відбудовувати зруйноване дороге житло на Білгородщині
24 липня, 19:31
Безпілотник атакував будинок поблизу міноборони РФ
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
24 липня, 07:17
Наслідки нічної атаки на Одесу
Атака РФ на Одесу, Зеленський попросив терміново скликати Раду Україна-НАТО: головне за ніч
23 липня, 07:28
ЗСУ підтвердили влучання у склад із ракетами
Потужні вибухи під Луганськом: ЗСУ розгромили склад із ракетами (відео)
16 липня, 16:23
Пропагандистки Маргарита Симоньян та Ксенія Собчак
ФСБ заявила про замах на пропагандисток Симоньян та Собчак
15 липня, 13:53
Дипломат запевняє, Росія не може ігнорувати здатність літаків F-16 нести ядерну зброю
РФ розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу в ядерній сфері
13 липня, 08:23
На Донбасі за добу сталося понад 35 бойових зіткнень
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
За даними Prozorro, коли у тендері бере участь фірма-посередник, безпосередній виробник на причетність до поставок у Росію не перевіряється
Китайські партнери держави-агресора виграли в Україні тендери на більше ніж 2,6 млрд грн
10 липня, 12:36
У Мелітополі загарбники викрали в полон понад тисячу людей
Більше, ніж місцевих жителів: стала відома кількість окупантів у Мелітополі
3 липня, 06:19

Суспільство

«Безграмотна робота ППО». Данілов прокоментував вибухи у Таганрозі
«Безграмотна робота ППО». Данілов прокоментував вибухи у Таганрозі
Адміністратори «чату повісток» на Львівщині «злили» своїх підписників військкоматам
Адміністратори «чату повісток» на Львівщині «злили» своїх підписників військкоматам
«Претензії Мінкульту упереджені»: Запоріжсталь готова до експертизи сталі для тризуба Батьківщини-Матері
«Претензії Мінкульту упереджені»: Запоріжсталь готова до експертизи сталі для тризуба Батьківщини-Матері
Порятунок друкованої преси. Спілка журналістів відкриває гарячу лінію
Порятунок друкованої преси. Спілка журналістів відкриває гарячу лінію
Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії: хто отримав
Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії: хто отримав
Депутат від «Голосу» хоче прирівняти російські паспорти до дитячого порно
Депутат від «Голосу» хоче прирівняти російські паспорти до дитячого порно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
27K
Польща терміново збільшить свою армію
20K
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
У Криму пролунали вибухи (відео)
13K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога
8490
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
26 липня, 18:57

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту