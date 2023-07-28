«Безграмотна робота ППО». Данілов прокоментував вибухи у Таганрозі

Секретар РНБО іронічно відреагував на вибухи в Таганрозі

Олексій Данілов розкритикував російських операторів систем протиповітряної оборони

28 липня у російському місті Таганрог пролунали вибухи. Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на це довольні іронічно.

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«Події в Таганрозі – це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО», – заявив Данілов.

Нагадаємо, що 28 липня в російському Таганрозі пролунав потужний вибух.

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Так, за даними місцевих жителів, вдень 28 липня Таганрог струсонув потужний вибух. Вже через секунду в небо здійнявся величезний стовп диму. Повідомляється, що «бавовна» була настільки потужною, що в прилеглих будинках повилітали вікна.

Вибух стався у центральній частині міста.

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До слова, про вибухи й про нібито роботу ППО повідомляють і в Ростовській області Росії.