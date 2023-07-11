Армія РФ отримала наказ зупинити похід «вагнерівців» на Москву, проте не виконала його – Reuters

Частина російських військових були солідарні з власником компанії Євгеном Пригожиним і поділяли його розчарування російським командуванням

Деякі російські підрозділи стояли осторонь, оскільки вважали, що «Вагнер» діяв за вказівкою Кремля

Кадрова армія РФ мала наказ зупинити «похід на Москву» ПВК «Вагнер» 24 червня, проте не виконала наказу. Частина російських військових були солідарні з власником компанії Євгеном Пригожиним і поділяли його розчарування російським командуванням, ще частину заколот застав зненацька. Про це пише Reuters, посилаючись одразу на п'ять джерел.

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Як йдеться в матеріалі, рано вранці 24 червня сили «Вагнера» ​​прибули до Ростова на півдні РФ – важливого центра управління операціями Росії в Україні, а за кілька годин з'явилося відео, на якому Пригожин «говорить з російськими командирами». Приблизно в цей же час інші колони вагнерівців висунулися в бік Москви трасою М-4. Вони зустріли невеликий опір.

«Деякі російські підрозділи, які стояли в них на шляху і яким було наказано перехопити їх, нічого не зробили, згідно з п'ятьма джерелами: джерелом у російській ФСБ, трьом людям, близьким до Кремля, та людиною, близькою до окупаційного керівництва на сході України», – пише видання.

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Зокрема, джерело у ФСБ РФ повідомило, що два російські військові формування на південному заході країни отримали наказ чинити опір «Вагнеру», але не виконали команду.

За словами джерел Reuters, деякі російські підрозділи заколот застав зненацька і в них було менше зброї. Інші ж стояли осторонь, оскільки вважали, що «Вагнер» діяв за вказівкою Кремля, поки Путін не виступив по телебаченню о 10:00 за Москвою, щоб засудити Пригожина.

Також джерела повідомили, що деякі офіцери не хотіли виступати проти «Вагнера», тому що відчували солідарність із приватною армією та поділяли розчарування Пригожина щодо того, як вище керівництво міноборони РФ веде війну.

На КПП «Бугаївка» на кордоні України та РФ на фото, опублікованих у Telegram-каналі, пов'язаному з «Вагнером», вранці 24 червня, видно десятки беззбройних російських військовослужбовців, які стоять у строю. У публікації йшлося, що вони склали зброю.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив Reuters, що багато хто в російській армії став на бік Пригожина.

«Є так багато командирів, які симпатизують «Вагнеру» і не хочуть йти за Путіним», – сказав він, додавши, що йому відомі 14 російських генералів, які підтримували Пригожина.

Одна колона вагнерівців рушила на північ шосе М-4, у бік Москви. Їхній маршрут пролягав повз Богучар, гарнізонне містечко, де дислокується російська частина.

Троє місцевих жителів, які говорили з Reuters, сказали, що військові не чинили жодного спротиву і що значна кількість жителів міста, у тому числі службовці в армії, співчували силам «Вагнера».

Одна жінка сказала про Пригожина: «Кого ще ми повинні підтримувати? Хоч одну гідну людину, яка не злякалася».

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Інша жителька також сказала, що «Вагнер» користується широкою підтримкою в місті і що багато найманців родом із Богучара. «Вони всі друзі», – сказала росіянка.

Зазначимо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Нагадаємо, ватажок приватної військової компанії «Вагнер», Євген Пригожин, імовірно перебуває в Москві і 1 липня провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, під час заколоту «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронєж-45».