ДБР викрило злочинну організацію, яка привласнила землі стратегічного значення на Київській ГЕС

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали керівників та учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи 5 га землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури Київської ГЕС.

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Повідомляється, що до злочинної організації входило майже два десятки фігурантів – серед них інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів. Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок. Наразі вже оголошено 8 підозр, п'ятеро осіб затримано.

ДБР повідомляє, що організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали ділянки як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти їх громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі «підставних осіб», які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

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Надалі виконавці, від імені «підставних осіб», підписували документи для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони «перепродавали» землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

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Протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС. Площа таких ділянок перевищує 5 га на загальну суму понад 15 млн грн.

Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковано за ст.ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 190 (шахрайство в особливо великих розмірах), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), а дії службових осіб Держгеокадастру за ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Учасниками злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили в депутата Рівненської обласної ради і заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України» незадекларовані статки на мільйони доларів.