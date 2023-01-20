Дефіцит в енергосистемі скоротився попри більше споживання – Укренерго

Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу, що передбачає планові відключення світла для споживачів

Попри те, що у п’ятницю прогнозується незначно вище споживання електроенергії, ніж у четвер, дефіцит скоротився завдяки додатковій генерації. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Зазначається, що виробництво електроенергії зросло через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також «зеленої» генерації з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

«Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж три чверті споживання», – пояснили в Укренерго.

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Причиною дефіциту є російські ракетні та дронові атаки, якими були пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам ТЕС.

У повідомленні йдеться, що наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу, що передбачає планові відключення світла для споживачів. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі, тому в такому випадку для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

За інформацією Укренерго, у четвер, 19 січня, ввечері внаслідок обстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Лінію оперативно вдалося повернути в роботу.

Укренерго наголошує, що разом із виробниками електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

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Відомо, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. На тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Нагадаємо, 19 січня завдяки спільним зусиллям енергетиків України оператори системи розподілу ДТЕК в Київській, Дніпропетровській, Одеській областях, а також столиці, повернулися до режиму роботи в умовах стабілізаційних відключень світла.

В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після останніх російських атак 14 січня.

Допоки тривають роботи з відновлення енрегооб’єктів, НЕК «Укренерго» щодня надає операторам системи розподілу обмеження на споживання електроенергії.

Відповідно до цих лімітів та поточного рівня споживання електроенергії в регіоні, обленерго застосовують відключення – екстрені або стабілізаційні за графіками.