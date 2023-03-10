День державного гімну України: цікаві факти

Слова пісні стали пророчими: їх українці усвідомили після початку повномасштабної війни

10 березня – День державного гімну України, одного з головних символів держави поряд із прапором і гербом. Саме цього дня у 1865 році в польському місті Перемишль на Шевченкових роковинах уперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський написав слова, а вже потім священник Михайло Вербицький – музику.

Ще на хвилі масових протестів, під час Помаранчевої революції та Революції гідності, національна пісня єднала мільйонів українців і досі зігріває наші серця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глибинне значення кожного слова гімну українці усвідомили з початком повномасштабного вторгнення російських військ. Слова «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» стали пророчими, а українці вкотре довели, що готові до кінця боротися з ворогом за свою незалежність.

Нині українці зі словами гімну перебувать на фронті, в окопах та боях, виборюючи суверенне право нашої держави бути вільною, демократичною та незалежною державою.

Цікаві факти