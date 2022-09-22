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Денис «Редіс» Прокопенко та Сергій «Волина» Волинський повернулися з полону

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Денис «Редіс» Прокопенко та Сергій «Волина» Волинський повернулися з полону
Фото: з відкритих джерел

Україна та Росія провели обмін полоненими

Український офіцер, підполковник Національної гвардії України, командир Окремого загону спеціального призначення «Азов» Денис Прокопенко з позивним «Редіс» і командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський з позивним «Волина» повернулися до України з полону. Відповідні фото опубліковані в соцмережах.

Українські бійці, які тримали частину Маріуполя вільною від російських окупантів понад 86 днів, повернулися додому.

Також повідомляють, що Мар’яна Мамонова, медикиня з «Азовcталі», що потрапила в полон будучи вагітною, теж вже на території вільної України.

З 2014 року Денис Прокопенко брав участь в антитерористичній операції на сході України у складі «Азову». Там він виявив лідерські якості, і досить швидко став командиром взводу, роти, а згодом батальйону. У вересні 2017 року «Редіса» призначили командиром Окремого загону спеціального призначення «Азов». 

З перших днів російсько-української війни Денис Прокопенко захищав Маріуполь від російських загарбників. Як зазначив командувач ЗСУ Сергій Наєв, під час оборони Маріуполя Денис Прокопенко «відзначився ефективними діями з відбиття атак ворога». На 86-й день кругової оборони міста, коли захисники утримували «Азовсталь», командиру полку «Азов» надійшов наказ від найвищого військового керівництва про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону. 20 травня вони припинили оборону міста, а першочергові вимоги про евакуацію цивільних, поранених та загиблих було виконано.

Сергій Волинський (позивний – «Волина») – український військовий, майор, з 13 квітня 2022 року — в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти.

До 2014 року «Волина» служив у лавах морської піхоти в Криму. Після окупації Криму разом із побратимами, які не зрадили присягу, повернувся на материкову Україну і продовжив службу в Миколаєві, у підрозділі морської піхоти. Брав участь в антитерористичній операції у Донецькій і Луганській областях. Після початку широкомасштабного вторгнення, брав участь у захисті Маріуполя. Потрапив у полони разом з іншими захисниками «Азовсталі».

Нагадаємо, вчора, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців «Азова».

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону. 

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

 

Теги: росія Україна

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